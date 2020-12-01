Тюменские медики вылечили 141 пациента от COVID-19 за сутки

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

141 пациент выздоровел от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии медики вылечили 21 тыс. 486 человек, сообщает региональный оперштаб.

В области зафиксировано 157 новых случаев заболевания, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии - 22 тыс. 895.

К ИВЛ подключили 15 пациентов. 8 тыс. 897 человек остаются под медицинским наблюдением. 679 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом.