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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские медики вылечили 141 пациента от COVID-19 за сутки

Общество, 13:15 28 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

141 пациент выздоровел от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии медики вылечили 21 тыс. 486 человек, сообщает региональный оперштаб.

В области зафиксировано 157 новых случаев заболевания, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии - 22 тыс. 895.

К ИВЛ подключили 15 пациентов. 8 тыс. 897 человек остаются под медицинским наблюдением. 679 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом.

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# коронавирус

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