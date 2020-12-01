Тюменские казахи поздравили с Новым годом врачей моногоспиталя

национально-культурная автономия казахов Тюменской области национально-культурная автономия казахов Тюменской области

Тюменские казахи поздравили с Новым годом коллектив Омутинского моногоспиталя

Праздничные наборы от национально-культурной автономия казахов Тюменской области получили в канун Нового года врачи, средний и младший медицинский персонал Омутинского моноинфекционного госпиталя.

Совсем недавно коллектив больницы получил из рук лидера общественной организации Есенгалия Ибраева кислородный концентратор с производительностью более 5 литров в минуту. Такие аппараты используются в больницах, санаторно-курортных учреждениях, реанимобилях. А сегодня новогодние подарки.

"В преддверии новогодних праздников принято поздравлять друзей, - рассказал Есенгалий Ибраев. – В госпитале на базе Омутинской районной больницы трудятся, сражаясь с инфекцией за каждую человеческую жизнь, 108 человек. Новый год многие встретят на рабочих местах. Очень хотелось, чтобы даже в таких непростых условиях, каждый смог почувствовать приближение праздника".

Стационар принимает пациентов с коронавирусной инфекцией из Омутинского, Юргинского, Аромашевского районов и Голышмановского городского округа.

"Хочу еще раз поблагодарить заведующего Омутинского моноинфекционного госпиталя Олега Вандышева, а в его лице весь коллектив за заботу о здоровье и спасение жизней вверенных вам пациентов", - добавил Есенгалий Ибраев.

национально-культурная автономия казахов Тюменской области национально-культурная автономия казахов Тюменской области

Национально-культурная автономия казахов, сообщает пресс-служба координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, на протяжении всего года старается оказывать посильную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. На их счету – помощь казахстанским студентов тюменских вузов, продуктовые наборы ветеранам, ингаляторы и средств индивидуальной защиты для сельского фельдшерско - акушерского пункта, стиральная машина – в детскую больницу, новогодние подарки для детей и многое другое.