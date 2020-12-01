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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

154 случая COVID-19 подтвердилось в Тюменской области

Общество, 13:09 29 декабря 2020

департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

У 154 человек диагностировали коронавирусную инфекцию в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 27 тыс. 2 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

14,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 тыс. 874 человека.

В Москве подтвердился 5 тыс. 641 случай болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 757, в Московской области - 1 тыс. 547.

В Свердловской области заболел 401 человек, в Челябинской области - 310, в Югре - 219, на Ямале - 174, в Курганской области - 101.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 105 тыс. 37 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 тыс. 827 летальных исходов, выздоровело 2 млн 496 тыс. 183 человека.

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# коронавирус

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