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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам следует строго соблюдать меры безопасности при посещении ТЦ и рынков

Общество, 12:25 31 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Тюменской области стабилизировалась. Жителям необходимо строго соблюдать масочный режим, избегать многолюдных мест, напомнила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"Очень много наших граждан находится в торговых центрах, рынках, чтобы приобрести товары к Новому году. Не всегда, к сожалению, в этих местах соблюдается масочный режим и социальная дистанция. Я прошу вас не посещать торговые объекты сегодня либо строго следовать рекомендациям и следить, чтобы находящиеся рядом с вами люди были в масках, в том числе продавцы", - сказала она.

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских

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