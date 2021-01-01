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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

158 человек заболели COVID-19 в Тюменской области 31 декабря

Общество, 15:10 01 января 2021

здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 158 человек в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 27 тыс. 39 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 15,1% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 тыс. 798 человек.

В Москве - 5 тыс. 907 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 746, в Московской области - 1 тыс. 568.

В Свердловской области заболели 398 человек, в Челябинской области - 303, в Ханты-Мансийском автономном округе - 220, в Ямало-Ненецком автономном округе - 167, в Курганской области - 110.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 21 тыс. 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 тыс. 226 летальных исходов, выздоровело 2 млн 426 тыс. 439 человек.

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# коронавирус

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