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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области

Общество, 18:12 01 января 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки. Четыре женщины 57, 59, 63, 68 лет и двое мужчин 58 и 67 лет, сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 204 пациента с коронавирусом.

За минувшие сутки в области зафиксировали 158 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии заболели 23 тыс. 523 человека.

167 человек выздоровели, за весь период от новой коронавирусной инфекции вылечились 22 тыс. 7147 человек. 12 пациентов остаются на ИВЛ, 8 тыс. 903 человека - под медицинским наблюдением, 679 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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