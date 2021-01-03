12 пациентов с коронавирусом в Тюменской области остаются на ИВЛ
ИА Тюменская линия
12 пациентов из общего числа заболевших коронавирусной инфекцией остаются на ИВЛ в Тюменской области, сообщает региональный оперштаб.
За сутки в регионе COVID-19 выявили у 156 человек, в том числе 47 детей. С начала пандемии заболели 28 тыс. 834 человек. 138 человек выздоровели, за весь период - 22 тыс. 418.
9 тыс. 141 пациент остается под медицинским наблюдением. 679 человек - на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 204 пациента с коронавирусом.