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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

12 пациентов с коронавирусом в Тюменской области остаются на ИВЛ

Общество, 14:06 03 января 2021

ИА Тюменская линия

12 пациентов из общего числа заболевших коронавирусной инфекцией остаются на ИВЛ в Тюменской области, сообщает региональный оперштаб.

За сутки в регионе COVID-19 выявили у 156 человек, в том числе 47 детей. С начала пандемии заболели 28 тыс. 834 человек. 138 человек выздоровели, за весь период - 22 тыс. 418.

9 тыс. 141 пациент остается под медицинским наблюдением. 679 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 204 пациента с коронавирусом.

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# коронавирус

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