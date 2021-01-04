У 153 человек подтвердился COVID-19 в Тюменской области

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153 случая коронавирусной инфекции диагностировано в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлен 23 тыс. 351 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 11,2% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 482 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 тыс. 154 человека.

По числу новых случаев лидирует Санкт-Петербург - 3 тыс. 657 заболевших, в Москве - 3 тыс. 591, в Московской области - 1 тыс. 250.

В Свердловской области заболели 399 человек, в Челябинской области - 299, в Ханты-Мансийском автономном округе - 233, в Ямало-Ненецком автономном округе - 161, в Курганской области - 105.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 260 тыс. 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 тыс. 988 летальных исходов, выздоровело 2 млн 640 тыс. 36 человек.