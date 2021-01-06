159 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Далее в сюжете На ИВЛ в Тюменской области остаются 10 пациентов с коронавирусом

159 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Всего в России выявлен 24 тыс. 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 11% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 445 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 тыс. 055 человек.

В Москве выявлено 5 тыс. 142 заболевших, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 341, в Московской области - 1 тыс. 097.

В Свердловской области заболели 389 человека, в Челябинской области - 300, в Ханты-Мансийском автономном округе - 202, в Ямало-Ненецком автономном округе - 149, в Курганской области - 107.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 308 тыс. 601 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 тыс. 951 летальный исход, выздоровели 2 млн 685 тыс. 723 человека.