157 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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157 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Тюменской области за последние сутки.

В целом по России обнаружен 23 тыс. 541 новый случай заболевания в 85 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 506 летальных исходов. За сутки в нашей стане полностью выздоровели 23 тыс. 729 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 332 тыс. 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 60 тыс. 457 летальных исходов, выздоровело 2 млн 709 тыс. 452 человека.