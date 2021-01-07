  • 7 января 20217.01.2021четверг
  • В Тюмени -23..-25 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

157 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

Общество, 13:38 07 января 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Еще 148 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области

157 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Тюменской области за последние сутки.

В целом по России обнаружен 23 тыс. 541 новый случай заболевания в 85 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 506 летальных исходов. За сутки в нашей стане полностью выздоровели 23 тыс. 729 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 332 тыс. 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 60 тыс. 457 летальных исходов, выздоровело 2 млн 709 тыс. 452 человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:47 07.01.2021Еще 148 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области
13:38 07.01.2021157 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки
13:27 07.01.2021Роспотребнадзор приглашает тюменцев в "Школу здорового питания"
12:24 07.01.2021Тюменский зоопарк принимает использованные новогодние елки