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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 148 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области

Общество, 13:47 07 января 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

148 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе зафиксировано 157 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 7 - у детей. На ИВЛ - 9 пациентов из общего числа заболевших. Под медицинским наблюдением остаются 9 тыс. 122 человека. На перевахтовке - 679 человек.

Всего с начала пандемии в регионе - 24 тыс. 463 случая заболевания, выздоровели 22 тыс. 995 человек, скончались 207 пациентов с коронавирусом.

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