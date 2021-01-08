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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области восемь пациентов с коронавирусом остаются на ИВЛ

Общество, 14:09 08 января 2021

www.mos.ru, Д. Гришкин | Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин

Восемь пациентов из общего числа заболевших коронавирусной инфекцией остаются на ИВЛ в Тюменской области, сообщает региональный оперштаб.

За сутки в регионе COVID-19 выявили у 156 человек, в том числе 5 детей. С начала пандемии заболели 24 тыс. 619 человек. 152 человека выздоровели, за весь период - 23 тыс. 147.

9 тыс. 131 пациент остается под медицинским наблюдением. 679 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 207 пациентов с коронавирусом

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# коронавирус

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