Двое жителей региона стали жертвами коронавируса

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

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Двое тюменцев с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" скончались по данным на 9 января. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Семь человек остаются на ИВЛ.

Несмотря на усилия врачей, скончались женщина, 64 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии на фоне хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, и 60-летний мужчина от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии.

За сутки в регионе COVID-19 выявили у 155 человек, в том числе у троих детей. С начала пандемии заболели 24 тыс. 774 человека. 149 граждан выздоровели, за весь период - 23 тыс. 296.

9 тыс. 190 пациентов остаются под медицинским наблюдением. 679 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 209 пациентов с коронавирусом.