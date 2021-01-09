Первый замгубернатора Югры умер от последствий COVID-19

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Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин ушел из жизни в возрасте 60 лет. По данным медиков, смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили в правительстве Югры, Геннадий Бухтин долгое время работал на благо региона. На своем посту, который он занимал с августа 2010 года, курировал приоритетные направления деятельности в сфере экономики, инвестиционно-финансовой политики, стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа.

Губернатор Югры Наталья Комарова, члены правительства выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Геннадия Бухтина. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.