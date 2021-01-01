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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюмень лидирует в области по числу зараженных коронавирусом

Общество, 18:38 28 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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70% от всех зарегистрированных случаев заражения коронавирусом приходится на Тюмень. В ряде муниципалитетов эпидемиологи констатируют резкую вспышку числа заболевших. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"В два раза заболеваемость выросла в Вагайском районе, в полтора - в Ишимском районе, Тобольске и Голышмановском городском округе. Очаговая заболеваемость не выявлена", - отметила она.

С 1 по 27 января в регионе зарегистрировали 4 тыс. 276 новых случаев заражения коронавирусом. Чаще всего это люди в возрасте от 18 до 64 лет.

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# Галина Шарухо , коронавирус

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