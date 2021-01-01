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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области снижается число заболевших COVID-19

Общество, 18:16 28 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Галина Шарухо рассказала, у кого выше риск заболеть COVID-19

Снижение общего числа заболевших COVID-19 наблюдается в Тюменской области с 16 января.

Эпидемиологическая ситуация оценивается, как стабильная, сказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Темп прироста заболеваемости за последние сутки не превышает общероссийские показатели и составляет 0,5. Суточный показатель заболеваемости - 9,7 на 100 тыс. населения, что в 1,4 раза меньше, чем в РФ и на 4% больше, чем в УФО.

С 1 по 27 января в регионе зарегистрировали 4 тыс. 276 новых случаев заражения коронавирусом. 96% заболевших — взрослые люди. Чаще всего болеют работающие граждане (43% от общего числа), на втором месте — пенсионеры (36%).

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# Галина Шарухо , коронавирус

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