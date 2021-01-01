Пять тысяч тестов на COVID-19 за сутки проводят в Тюменской области

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Около 5 тыс. исследований на коронавирус в сутки делают в Тюменской области. Результаты тестирования доступны в течение 48 часов.

Как рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, в регионе снижается число заболевших COVID-19.

"В январе эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Тюменской области остается стабильной, с 16 января отмечается снижение общего числа заболевших. Коэффициент распространения инфекции на 28 января составил 0,95. Охват тестированием за последние 7 дней составил 302 на 100 тыс. населения", - сказала она.

Известно, что всего с начала пандемии в регионе провели более 1 млн 600 тыс. тестов на COVID-19.