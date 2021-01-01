Еще 54 предприятия Тюменской области не прошли санитарную проверку

| Фото: Управления Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

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Более 210 предприятий Тюменской области проверили на соблюдение требований режима повышенной готовности в январе. На 54 - выявлены нарушения. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заверила, что рейды будут продолжены.

"Продолжается контроль за соблюдением мероприятий по профилактике COVID на предприятиях и в организациях. За январь 2021 проверено 210 объектов, из них в 54 выявлены нарушения. Большинство проверок в январе пришлось на объекты торговли, ТРЦ, общепита и развлекательных заведений", - сказала она.

Во время рейдов проверяются проведение термометрии, запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, наличие ультрафиолетовых облучателей для обеззараживания воздуха, правильность ведения журналов термометрии.

В январе эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Тюменской области остается стабильной, с 16 января отмечается снижение общего числа заболевших. Вместе с тем тюменцам следует строго соблюдать меры безопасности при посещении ТЦ и рынков.