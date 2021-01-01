В Тюменской области 145 человек пополнили статистику по COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

145 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России подтверждено 19 тыс. 238 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 тыс. 204 человека.

В Москве заболели - 2 тыс. 799 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 284, в Московской области - 1 тыс. 44.

В Свердловской области болезнь диагностировали у 362 жителей, в Челябинской области - у 282, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 189, в Курганской области - у 95, в Ямало-Ненецком автономном округе - у 64.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 813 тыс. 48 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 тыс. 185 летальных исходов, выздоровело 3 млн 255 тыс. 462 человека.