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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

141 человек выздоровел после COVID-19 в Тюменской области

Общество, 13:39 30 января 2021

Здравоохранение Тюменской области ВК

141 человек вылечился от COVID-19 в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе поправились 26 тыс. 441 человек.

За сутки в области зафиксировано 144 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе у 11 детей. На ИВЛ находятся 15 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 10 тыс. 719 человек. На перевахтовке - 1 тыс. 998 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 28 тыс. 88 случаев заболевания. Скончались 246 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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