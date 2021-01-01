  • 31 января 202131.01.2021воскресенье
  • USD76,2527
    EUR92,2963
  • В Тюмени -14..-16 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявили 141 случай COVID-19 за сутки

Общество, 12:51 31 января 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

141 случай коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России зарегистрировали 18 тыс. 359 новых случаев в 84 регионах, сообщает федеральный оперштаб.

10,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 485 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 40 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 284 человека, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 160, в Московской области - 1 тыс. 82.

В Свердловской области выявили 352 новых случая, в Челябинской области - 279, в Ханты-Мансийском автономном округе - 182, в Курганской области - 94, в Ямало-Ненецком автономном округе - 63.

Всего на сегодняшний день в России выявили 3 млн 850 тыс. 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 тыс. 182 летальных исхода, выздоровело 3 млн 300 тыс. 4 человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , сводка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 31.01.2021В Тобольске снимут клип на песню "Нам нужна одна Победа"
14:18 31.01.2021Омбудсмен Степанов: "Дети не принимали участие в незаконной акции в Тюмени"
14:12 31.01.2021Месячник "Безопасный интернет" стартует в Тюменской области
14:06 31.01.2021Участникам незаконной акции в Тюмени дали 20 минут, чтобы разойтись