В Тюменской области выявили 141 случай COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

141 случай коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России зарегистрировали 18 тыс. 359 новых случаев в 84 регионах, сообщает федеральный оперштаб.

10,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 485 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 40 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 284 человека, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 160, в Московской области - 1 тыс. 82.

В Свердловской области выявили 352 новых случая, в Челябинской области - 279, в Ханты-Мансийском автономном округе - 182, в Курганской области - 94, в Ямало-Ненецком автономном округе - 63.

Всего на сегодняшний день в России выявили 3 млн 850 тыс. 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 тыс. 182 летальных исхода, выздоровело 3 млн 300 тыс. 4 человека.