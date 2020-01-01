В Тюмени обследовали вернувшуюся из Китая студентку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Областную клиническую инфекционную больницу в Тюмени доставили студентку с признаками ОРВИ, которая вернулась из Китая, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

С ней летели четыре молодых человека. Девушка также общалась с комендантом общежития. Несмотря на то, что они чувствуют себя хорошо и у них нет никаких симптомов, им провели диагностику. У молодых людей взяли лабораторные пробы, которые пройдут двойную проверку.

В общежитии дежурит медик, чтобы оперативно к нему могли обратиться те, кто еще, возможно, контактировал с пациенткой.

В департаменте здравоохранения отметили, что эпидемиологическая ситуация в Тюменской области находится на контроле.