Педагоги из Тобольска и Тюмени вышли в финал конкурса "Учитель будущего"

| Фото: teacheroffuture.ru | Фото: teacheroffuture.ru

Две команды Тюменской области участвуют в финале конкурса "Учитель будущего" - одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - в Санкт-Петербурге, сообщают организаторы.

Это коллективы тюменской общеобразовательной школы № 88 и тобольской школы № 9 с углубленным изучением отдельных предметов.

Профессиональное состязание направлено на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

"Из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. То есть на одно место в финале претендовали 132 человека. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург", – сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров.

"Среди финалистов много учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, а также географии. Почти 50 педагогов не старше 30 лет, большинство – относится к возрастной группе от 31 до 55 лет, а 12 учителей – в возрасте от 56 до 70 лет. Среди финалистов большинство составляют женщины – 85 процентов", – добавил Алексей Комиссаров.

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и "триединства": учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют слово, как инструментом воспитания.

Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, предоставили доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Особенность профессионального конкурса "Учитель будущего" не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество "учителей будущего" из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".