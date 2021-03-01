Региональные гранты в сфере культуры получили тюменские общественники

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Три НКО Тюменской области стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки от регионального департамента культуры. Всего восемь организаций подали заявки для первого в 2021 г. конкурса.

Победителей назвала и поздравила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в Instagram.

Из общего числа заявок к оценке конкурсной комиссией были допущены четыре. Победа досталась троим.

Детский центр "Грин-Ландия" презентовал проект "СоТворчество поколений" и получил поддержку в размере 700 тыс. рублей. Совет микрорайона Тура Тюмени реализует культурно-просветительский проект "Фольклорные жемчужины Тюменской области" на 550 тыс. рублей. Центр творческих инициатив "МедиаСоюз" проведет региональный конкурс "Книга года-2021" на 500 тыс. рублей.

"СО НКО не перестают удивлять нас невероятными идеями! Приятно, что среди конкурсантов есть как новички, так и хорошо знакомые тюменцам проекты, например, "СоТворчество поколений", который организаторы каждый раз совершенствуют, добавляют новые детали", - отметила Елена Майер.

Еще три конкурса среди НКО Тюменской области пройдет до 31 марта 2021 г. От общественников ждут заявки на конкурсный отбор в области реализации проекта развития и поддержки хореографии, кино и театрального искусства.

Подробнее о конкурсе для СО НКО можно узнать на портале регионального департамента культуры.

Предоставление НКО грантовой поддержки организовано в рамках реализации нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева