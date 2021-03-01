Проекты тюменцев ждут на всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия"

| Фото: https://moyastrana.ru/ | Фото: https://moyastrana.ru/

Предложить идею развития своей малой родины и получить поддержку могут участники всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия". Прием заявок продлится до 12 мая 2021 года.

Организаторы ждут заявок от двух основных категорий участников: от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет включительно. Исключение - номинации "Моя педагогическая инициатива" и "Сказки о космосе", первая не имеет возрастных ограничений, во второй ждут работ от детей до 13 лет. Полный список номинаций - по ссылке.

У победителей будет шанс реализовать собственный проект на локальном и федеральном уровне, получить гранты и денежные премии, стажировки и трудоустройство в партнерских организациях, дополнительные баллы при поступлении в вузы, возможность получить персонального наставника из числа финалистов конкурсов "Лидеры России", "Учитель будущего" и "Цифровой прорыв" платформы "Россия — страна возможностей". Также предусмотрено членство в Ассоциации выпускников конкурса и информационная поддержка проектов.

Конкурс проводится для привлечения молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел, к разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления российскими территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер, для содействия участию молодежи в реализации приоритетных национальных проектов, поддержки научной и инновационной деятельности, развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности.

Заявиться на конкурс можно здесь. Напомним, в 2020 году от Тюменской области было подано 1 тыс. 70 заявок, в мероприятии в качестве экспертов участвовали 11 жителей региона. Победителями стали три проекта. Работа Виктора Костырченко из ТИУ признана одной из лучших в номинации "Мои открытые университеты", он представил инициативу внедрения проектной деятельности с привлечением предприятий-партнеров в образовательную программу вуза. Александр Ермаков как представитель технологического парка ТюмГУ вошел в число победителей в номинации "Большая технологическая разведка моей страны". Он представил серию мероприятий, популяризирующих научно-техническое творчество и разработки в рамках технологий индустрии 4.0 среди молодежи. Специальный приз – грантовую поддержку от "Росмолодежи" в номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа" получил студент Тюменского госуниверситета Даниил Грамотин. Он представил проект "By Foreigners – Россия глазами иностранца", в рамках которого иностранные студенты отправляются в российскую глубинку, чтобы познакомиться с особенностями культуры и быта народов России.

Дарья Казакова