Поисковики Тюменской области провели для 530 школьников классные часы

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

530 школьников Ишима и Казанского района стали участниками классных часов, которые провели поисковые отряды "Честь" и "Русичи" в ходе агитационного пробега "Дорогами памяти - дорогами мира", сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Поисковики рассказали о своем движении, проектах, которые реализуют в регионе. Школьники познакомились с передвижной выставкой экспонатов времен Великой Отечественной войны, после чего ребята из поисковых отрядов представили ровесникам проект "Река памяти".

Более 350 человек стали участниками агитпробега в Новоселезневской школе Казанского района, где базируются отряды "Честь" и "Русичи". Там открыли новую экспозицию с экспонатами, найденными на местах бывших боевых действий. Выставка создана при поддержке Тюменской региональной общественной организации "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" и Дворца творчества и спорта "Пионер".