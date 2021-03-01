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Поисковики Тюменской области провели для 530 школьников классные часы

Общество, 15:49 19 марта 2021

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

530 школьников Ишима и Казанского района стали участниками классных часов, которые провели поисковые отряды "Честь" и "Русичи" в ходе агитационного пробега "Дорогами памяти - дорогами мира", сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Поисковики рассказали о своем движении, проектах, которые реализуют в регионе. Школьники познакомились с передвижной выставкой экспонатов времен Великой Отечественной войны, после чего ребята из поисковых отрядов представили ровесникам проект "Река памяти".

Более 350 человек стали участниками агитпробега в Новоселезневской школе Казанского района, где базируются отряды "Честь" и "Русичи". Там открыли новую экспозицию с экспонатами, найденными на местах бывших боевых действий. Выставка создана при поддержке Тюменской региональной общественной организации "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" и Дворца творчества и спорта "Пионер".

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# агитпробег , Дворец Пионер , Ишим , Казанское , поисковики

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