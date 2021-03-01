Победители конкурса #НеМагия получат квадрокоптер, шлем виртуальной реальности, ноутбук и планшеты

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

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Почти 300 тыс. рублей составит призовой фонд международного конкурса #НеМагия, сообщили в Альянсе СО НКО Тюменской области.

Напомним, #НеМагия стартовала в феврале текущего года. На суд жюри принимаются текстовые, художественные и видеоработы, в которых с помощью различных форм творчества рассказывается о том, как современные технологии решают социальные проблемы во многих сферах жизни (медицинская помощь, охрана окружающей среды, ликвидация последствий стихийных бедствий, благотворительность, социальная поддержка граждан и др.). Сбор конкурсных работ продлится до 31 марта 2021 года включительно.

Отправить заявку можно в специальной Google-форме. Там же можно найти все подробности проекта и кейсы примерных тем работ.

Конкурс #НеМагия является частью комплексной программы поддержки развития и популяризации инновационных технологий "Социальная технологическая инициатива". Его организаторами являются Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области, тюменский областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, экспертный клуб "Урал – Евразия" (Екатеринбург), объединение юридических лиц "Гражданский альянс Восточно-Казахстанской области" и общественный фонд "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн".

Стратегическими партнерами конкурса выступают региональные департаменты информатизации, культуры, социального развития, департамент экономики и стратегического развития администрации Тюмени, региональный информационно-образовательный центр, "Точка кипения – Тюмень" и многие другие.

За первое место в номинации "Видеография и анимация" победитель получит квадрокоптер DJI Mavic Mini. Победитель в номинации "Изобразительное искусство" - шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2. Одержавший победу в категории "Текст и PR" - ноутбук Xiaomi Redmi G. Вторые места во всех номинациях в награду получат планшетные компьютеры. Приз за третьи места – умные часы Xiaomi Mi Watch Lite.

Уточнить любую информацию можно по телефону 8 (3452) 38-18-14 или по электронной почте politreyd@bk.ru.