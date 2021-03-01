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В Тюмени презентовали игру про социальный капитал "Мой выбор 3.0"

Общество, 19:16 18 марта 2021

tumen.kp.ru | Фото: tumen.kp.ru

Обновленную версию игры про социальный капитал "Мой выбор" представили в тюменской "Точке кипения", сообщает "Комсомольская правда" в Тюмени.

По словам одного из организаторов и председателя ТРОД "Альянс СО НКО" Михаила Мельцера, авторы разработали гейм-дизайн, доработали визуальную и техническую части. В игре появился раздел "Тест" с различными заданиями, касающимися конституционного строя, основ гражданского общества. Он позволяет человеку освоить базовые правовые, социальные и финансовые понятия.

Сейчас игра представлена в онлайн-формате в связи с пандемией.

"Планируем ввести авторизацию, однопользовательский и многопользовательский режим, режим обучения, а также рейтинговую таблицу. Помимо этого, расширится база вопросов благодаря привлеченным партнерам и немного увеличится количество карточек с ситуациями. Главная цель – сделать игру комфортной", - отметил Михаил Мельцер.

Организаторы заключили соглашение с общероссийским проектом "Гражданский экзамен", специалисты которого помогут с разработкой вопросов. Новым партнером станет также "Гражданский альянс" из Казахстана, что позволит проводить чемпионаты в этой стране. В игре также появится блок вопросов, посвященный присоединению Крыма к России.

Игра была разработана тюменскими общественниками: волонтерами, специалистами в области благотворительности и ведущими игротехниками региона. Она учит молодых людей, что успеха можно добиться не только при помощи денег, но и за счет социально развитых качеств.

Заявки для участия принимаются до 15 апреля. Подробнее – на сайте leader-id.ru.

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# игра , социальная сфера , Точка кипения

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