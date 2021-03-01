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Команда "Конторы пароходства" и волонтеры выберут себе любимчиков в приюте "Лучший друг"

Общество, 15:34 17 марта 2021

приют ''Лучший друг'' во ВКонтакте | Фото: приют ''Лучший друг'' во ВКонтакте

Бесплатную поездку для желающих стать волонтерами в приюте для бездомных животных "Лучший друг" и сбор кормов для них организовал мультицентр "Контора пароходства" в Тюмени. Организованный выезд состоится 18 марта.

"Продукты, медикаменты, моющие средства, а также средства для оплаты коммунальных, ветеринарных услуг и выгул собак необходимы нам всегда, на сегодняшний день у нас 130 собак. Не бывает так, чтобы помощь была неактуальна, ведь мы существуем на пожертвования неравнодушных граждан", - отметили в приюте.

Вместе с командой мультицентра 18 марта любой желающий сможет выбрать себе любимчика из подопечных "Лучшего друга" и стать его куратором – навещать, кормить, гулять. Это удобный формат общения, к примеру, тем, у кого нет возможности держать дома питомца.

Напомним, что в приюте недавно появилась площадка безопасного волонтерства. Создана она при поддержке Фонда президентских грантов. Здесь можно приобрести навыки помощи животным, уходе за ними, обучению командам.

"Добрый друг" также готов принимать коллективные заявки от школ для уроков доброго и ответственного отношения к домашним животным.

Мероприятия проводятся по записи по телефону: 8-961-202-41-18.

Алена Черноусова

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# бездомные животные , волонтерство , Контора пароходства

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