Тюменские школьники и студенты проверили знания о Крыме

| Фото: tumen.kp.ru | Фото: tumen.kp.ru

Самым большим знатоком Крыма стал студент тюменского медколледжа Роман Илларионов. Он дал больше всех ответов и был награжден дипломом первой степени в викторине "Март. Весна. Крым", посвященной присоединению полуострова к России. Об этом пишет "Комсомольская правда Тюмень".

Студенты и школьники Тюмени боролись за первое место в викторине в тюменском Студенческом центре 20 марта. Участие в викторине принимали и те, кто посетил Крым, и те, кто еще там не был. Разделившись на команды от трех до пяти человек, они постарались дать как можно больше правильных ответов. Организатором квиза выступил Студсовет Тюменской области.

"Я на полуострове ни разу не был, но умудрился занять первое место. Все мои знания про Крым, в основном, из рассказов знакомых. Узнал для себя много нового, как минимум, о парочке мысов и вулканах", - поделился впечатлениями победитель викторины.