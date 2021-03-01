Тюменские лыжницы завоевали бронзу в эстафете на первенстве России

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Команда Тюменской области завоевала бронзу в эстафете на первенстве России среди юниоров 19-20 лет, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В составе команды бежали Татьяна Костюнина, Анастасия Куликова, Элина Гарафутдинова и Елизавета Бекишева. Они уступили 55 секунд коллективу из Дальневосточного федерального округа, занявшей первое место. Вторая строчка у москвичек.

В гонке среди юниоров победила команда Сибирского федерального округа. Тюменские лыжники заняли девятую строчку.