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Тюменские лыжницы завоевали бронзу в эстафете на первенстве России

Спорт, 12:36 22 марта 2021

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Команда Тюменской области завоевала бронзу в эстафете на первенстве России среди юниоров 19-20 лет, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В составе команды бежали Татьяна Костюнина, Анастасия Куликова, Элина Гарафутдинова и Елизавета Бекишева. Они уступили 55 секунд коллективу из Дальневосточного федерального округа, занявшей первое место. Вторая строчка у москвичек.

В гонке среди юниоров победила команда Сибирского федерального округа. Тюменские лыжники заняли девятую строчку.

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