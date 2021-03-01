В Тюмени на турнире двух Кубков совместят виртуальные и реальные соревнования

| Фото: дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: дворец творчества и спорта «Пионер»

Соревнования по киберспорту и скалолазанию пройдут в Тюмени в рамках "Турнира двух Кубков", сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

В соревнованиях примут участие три команды по пять человек. Среди них: подростки 14-17 лет, команда представителей органов власти и команда сотрудников дворца "Пионер".

Соревнования пройдут в два этапа. 24 марта в компьютерном клубе "Good game" команды вступят в онлайн-схватку на территории киберпространства. 25 марта на базе центра туризма и краеведения участники проверят уровень своей спортивной подготовки, встретившись в соревнованиях по скалолазанию.

Во время "Турнира двух Кубков" будет организована диалоговая площадка, где участники соревнований смогут пообщаться как между собой, так и с представителями средствами массовой информации.