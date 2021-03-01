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Тюменские советники по воспитанию в школах проходят обучение в "Артеке"

Общество, 17:23 25 марта 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Первый очный этап обучения для будущих советников по воспитанию в школах стартовал в "Артеке". Представители Тюменской области проходят курс вместе с советниками из девяти других регионов России. Очная сессия продлится до 27 марта, сообщает Минпросвещения России.

С 23 марта до 26 августа во время 14 сессий подготовят 2,5 тыс. человек из разных субъектов страны. Общий период повышения квалификации для каждой группы составит 19 дней, в том числе дистанционно – 12 дней, в очном – семь.

Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию продлится год. Они будут заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуг учеников. Среди идеалов, которые будут прививать детям, – уважение к старшим, семейные ценности. Идеологической работы вводимая должность не предусматривает.

По итогам "пилота" проведут опрос детей и родителей о том, как они оценивают эту работу, насколько школьники вовлечены во внеклассные занятия, дополнительное образование.

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# образование , школа

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