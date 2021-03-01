Сбер лидирует в рейтинге надежности Forbes

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбер занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков по версии Forbes, сообщает пресс-служба финансового учреждения

Эксперты считают, что это стало возможным во многом благодаря тому, что Сбер обеспечивает самый высокий уровень надежности и защищенности интересов клиентов от мошенничества.

Специалисты банка ведут непрекращающуюся работу по противодействию нарушениям прав и интересов своих клиентов в области кибербезопасности. Ключевыми элементами являются система фрод-мониторинга, Security Operation Center (SOC), центр организации обработки и защиты персональных данных.

Кроме этого, в Сбере разработаны и успешно работают сервисы кибербезопасности для клиентов, такие как форма обратной связи, где клиенты могут сообщить о мошеннических действиях.

CyberSecurity HUB Сбера является передовым решением в финансовой отрасли и включает в себя сервисы BiZone, коммуникации с клиентами, настройки безопасности продуктов и приложения, постоянную работу по повышению осведомленности клиентов о видах мошенничеств и противодействия им.