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Сбер лидирует в рейтинге надежности Forbes

Экономика, 16:14 25 марта 2021

Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбер занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков по версии Forbes, сообщает пресс-служба финансового учреждения

Эксперты считают, что это стало возможным во многом благодаря тому, что Сбер обеспечивает самый высокий уровень надежности и защищенности интересов клиентов от мошенничества.

Специалисты банка ведут непрекращающуюся работу по противодействию нарушениям прав и интересов своих клиентов в области кибербезопасности. Ключевыми элементами являются система фрод-мониторинга, Security Operation Center (SOC), центр организации обработки и защиты персональных данных.

Кроме этого, в Сбере разработаны и успешно работают сервисы кибербезопасности для клиентов, такие как форма обратной связи, где клиенты могут сообщить о мошеннических действиях.

CyberSecurity HUB Сбера является передовым решением в финансовой отрасли и включает в себя сервисы BiZone, коммуникации с клиентами, настройки безопасности продуктов и приложения, постоянную работу по повышению осведомленности клиентов о видах мошенничеств и противодействия им.

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# рейтинг , Сбербанк

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