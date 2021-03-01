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В Перинатальном центре Тюмени родилась первая тройня 2021 года

Общество, 12:05 26 марта 2021

ГБУЗ ТО Перинатальный центр Тюмень во ВКонтакте | Фото: ГБУЗ ТО Перинатальный центр Тюмень во ВКонтакте

Три малышки Александра, Алина и София появились на свет в тюменском Перинатальном центре 24 марта, сообщает медучреждение.

Их родители Юлия и Олег во второй раз стали мамой и папой, но на этот раз в тройном размере. Сестренки чувствуют себя хорошо и набираются сил. Они одного роста - 45 см, а вес немного отличается: 2014 кг, 1980 кг и 1890 кг.

Старшей дочери 1,5 года, она с нетерпением ждет домой маму и тройняшек.

На роды молодая семья приехала из д. Черемшанка Голышмановского района.

"Уверены, что девчонкам теперь точно суждено стать местными знаменитостями. А мы как всегда счастливы и благодарны каждому родителю, который выбирает первым домом для своих малышей нас", - отметили в Перинатальном центре.

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# перинатальный центр , тройняшки

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