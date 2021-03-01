Голышмановская молодежь присоединилась к региональному проекту "Кадры будущего. Тюменская область"

Фото: pioner72.ru Фото: pioner72.ru

Региональный проект "Кадры будущего. Тюменская область" стартовал в Голышмановском городском округе. К участию приглашены жители от 14 до 17 лет.

Ребятам вместе с наставниками и тьюторами предстоит создать социально-экономические проекты для развития региона.

"Раньше дети выезжали в Тюмень на сессии и только в те короткие периоды могли собираться вместе, это было не очень удобно, - отметила куратор региональной программы "Кадры будущего" Анастасия Баканова. - Сейчас все члены проектной команды находятся в одном муниципальном образовании, рядом с ними кураторы и наставники, поэтому чаще смогут видеться и больше времени уделять проработке и воплощению своих идей. К тому же дома им проще ориентироваться. Надеемся, что все участники третьего сезона "Кадров будущего" выдержат учебу и выйдут на область с проектами, уже апробированными на местах".

Напомним, что предыдущие два сезона проекта проводились в Тюмени. Третий поток организаторы решили запустить в восьми муниципальных образованиях: Ишиме, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске, Уватском и Нижнетавдинском районах, Заводоуковском и Голышмановском городских округах.

Всего планируется задействовать около 300 детей, 40 наставников и 40 тьюторов. Формат региональной инициативы сохранится прежний. На первой сессии участники крупномасштабной программы были погружены в работу в группах, изучали образовательные модули по проектной деятельности. Также выбрали одно из пяти предложенных направлений: "Открытая социальная среда", "Экономика. Производство. ЖКХ", "Экология", "Туризм" и "Образование", пишет "АиФ - Западная Сибирь".