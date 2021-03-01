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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 63 жителя Тюменской области заболели коронавирусом

Общество, 13:18 27 марта 2021

Здравоохранение Тюменской области ВК

У 63 человек диагностирована коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 885 новых случаев заражения в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 337 человек.

В Москве выявили 1 тыс. 551 заболевшего, в Санкт-Петербурге - 749, в Московской области - 586.

В Челябинской области заболели 136 человек, в Свердловской области - 142, в Ханты-Мансийском автономном округе - 79, в Курганской области - 42, в Ямало-Ненецком автономном округе - 24.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 510 тыс. 744 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 тыс. 404 летальных исхода, выздоровели 4 млн 130 тыс. 498 человек.

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# коронавирус

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