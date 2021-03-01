Шестеро мужчин и женщина стали жертвами COVID-19 в Тюменской области

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Мужчины в возрасте 54, 59, 68, 74, 79, 84 лет и 56-летняя женщина с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии в Тюменской области умер 381 пациент.

Зафиксировано 55 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии - 33 тыс. 542.

Выздоровели 58 человек, за весь период - 31 тыс. 612.

К ИВЛ подключены 17 пациентов. 5 тыс. 493 человека остаются под медицинским наблюдением. 619 - на перевахтовке.