В Тюменской области ликвидировали все очаги массового заболевания COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очагов группового заболевания COVID-19 в Тюменской области на контроле регионального управления Роспотребнадзора нет, сообщили в ведомстве.

В регионе нет общеобразовательных организаций, в которых полностью приостановлена деятельность, отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией, уточнили в Роспотребнадзоре.

За сутки в области зарегистрирован 61 новый случай заболевания, в том числе у троих детей. Всего с начала пандемии - 33 тыс. 487 случаев COVID-19.