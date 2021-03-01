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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области ликвидировали все очаги массового заболевания COVID-19

Общество, 16:16 29 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очагов группового заболевания COVID-19 в Тюменской области на контроле регионального управления Роспотребнадзора нет, сообщили в ведомстве.

В регионе нет общеобразовательных организаций, в которых полностью приостановлена деятельность, отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией, уточнили в Роспотребнадзоре.

За сутки в области зарегистрирован 61 новый случай заболевания, в том числе у троих детей. Всего с начала пандемии - 33 тыс. 487 случаев COVID-19.

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# коронавирус

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