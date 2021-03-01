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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

61 человек заболел COVID-19 в Тюменской области за сутки

Общество, 13:37 29 марта 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

61 случай коронавируса подтвердился в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 711 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 293 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 280 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 612 жителей, в Санкт-Петербурге - 697, в Московской области - 595.

В Свердловской области - 143 новых пациента, в Челябинской области - 134, в Ханты-Мансийском автономном округе - 73, в Курганской области - 41, в Ямало-Ненецком автономном округе - 24.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 528 тыс. 543 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 тыс. 33 летальных исхода, выздоровели 4 млн 146 тыс. 408 человек.

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# коронавирус

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