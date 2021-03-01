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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Трое мужчин и женщина с коронавирусом скончались в Тюменской области

Общество, 14:22 28 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Мужчины 81, 75 и 52 лет и женщина в возрасте 79 с коронавирусом скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии умерли 373 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 63 новых случая заболевания, всего с начала пандемии - 33 тыс. 426.

64 человека выздоровели, за весь период - 31 тыс. 502, 26 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ, 5 тыс. 612 человек находятся под медицинским наблюдением, 619 человек на перевахтовке.

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# хроникоронавирус

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