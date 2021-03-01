Роспотебнадзор: определен порядок предоставления данных о геноме COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВК

Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и анализироваться в межведомственном формате, сообщает Роспотребнадзор.

Федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии.

Результаты расшифровки генома должны быть переданы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в течение суток с момента их получения.

На основании этих данных, к примеру, при выявлении новых штаммов коронавируса ведомство будет проводить оценку эпидемиологической ситуации и принимать решение об организации проведения профилактических мероприятий. Оперативный мониторинг изменения новой коронавирусной инфекции крайне важен для своевременного реагирования.