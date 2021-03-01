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Предприниматели Тюменской области, Ямала и Югры в период пандемии стали чаще брать займы в МФО

Экономика, 12:23 30 марта 2021

cbr.ru

В период пандемии предприниматели Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов получили займы в микрофинансовых организациях (МФО) на сумму 1,5 млрд рублей, объем выдачи по сравнению с 2019 годом увеличился на 15%.

За год портфель микрозаймов, выданных МФО бизнесу, вырос на 40% и составил 2,3 млрд рублей, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В Тюменской области зарегистрировано 11 микрофинансовых организаций, в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре – 7, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2.

В 2020 году микрофинансовые организации (МФО) Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выдали займы населению и бизнесу на сумму 2,4 млрд рублей.

Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ, напоминает, что проверить, является ли МФО легальным участником финансового рынка, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении "ЦБ-онлайн".

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# Банк России , малый и средний бизнес

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