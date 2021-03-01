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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России массовое производство вакцины против COVID-19 для животных начнется в апреле

Общество, 10:30 31 марта 2021

з официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте | Фото: з официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных, сообщает Россельхознадзор. Массовое производство препарата "Карнивак-Ков" запустят в апреле 2021 г.

В клинических испытаниях вакцины, которые запустили в октябре 2020 года, были участвовали собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Доказано, что вакцина является безвредной и имеет высокую иммуногенную активность. У всех испытуемых животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.

Вакцина для животных имеет особое значение, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных, некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19. Случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира. В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек новой коронавирусной инфекцией: в Москве и Тюмени.

В 2020 г. фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах. В частности, заражения мутировавшим вирусом были обнаружены в большинстве звероводческих хозяйств Дании, в связи с чем власти страны приняли решение о массовом уничтожении этих животных.

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# вакцина , животные , коронавирус

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