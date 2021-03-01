В Тюменской области 57 человек заболели COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

57 человек заболели коронавирусом в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 275 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,9 % пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 408 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 176 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 286 человек, в Санкт-Петербурге - 715, в Московской области - 584.

В Челябинской области 131 новый пациент, в Свердловской области - 129, в Ханты-Мансийском автономном округе - 71, в Курганской области - 41, на Ямале - 22.

Всего на сегодняшний день в России выявили 4 млн 545 тыс. 95 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 тыс. 850 летальных исходов, выздоровели 4 млн 166 тыс. 172 человека.