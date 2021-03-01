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Юбилейный сезон КВН откроют в Тюмени 1 апреля

Общество, 12:33 31 марта 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

30-й сезон тюменского Клуба веселых и находчивых "Один юбилей - хорошо, а два - лучше!" откроют во Дворце творчества и спорта "Пионер" 1 апреля, начало в 19 часов. Весь сезон игры тюменской лиги будут посвящены 60-летию Международного союза КВН, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

1 апреля в фестивале примут участие школьные команды "Смешарики", "Выход есть", "Микс", "Так, стоп!", "Гимназисты", "Внуки бабы Зины", сборная Российского движения школьников, "Дети райцентра" из Бердюжья и "Шпана" из Омска. В составах команд выступят участники международных и всероссийских детских игр КВН.

На сцену выйдут команды "Мирное время" из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, многопрофильного колледжа ТИУ команда "Кин-дза-дза". Дебютируют студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Тюменского колледжа экономики, управления и права и команды Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Билеты на юбилейный фестиваль можно приобрести по ссылке.

Мероприятие пройдет с соблюдением мер профилактики.

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# Дворец Пионер , КВН

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