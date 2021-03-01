Тюменская фирма задолжала работникам около 1 млн рублей

| Фото: twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

После вмешательства судебного пристава получили зарплату сотрудники тюменского предприятия. Долг перед работниками составил около 1 млн рублей, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Руководство предприятия, работающего в сфере производства электромонтажа, объяснило возникшую ситуацию внезапной сменой директора, а также снижением эффективности производства и нехваткой сотрудников. По их словам, все это привело к долгам.

Так как финансовые обязательства не были выполнены добровольно, судебный пристав вынес постановление о взыскании долга со счетов предприятия, а также о запрете на регистрационные действия в отношении транспорта. Кроме того, была составлена опись имущества: компьютерной техники и мебели.

Это побудило руководство фирмы рассчитаться со своими работниками.