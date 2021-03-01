В Тюмени пройдет голосование за лучшее летнее кафе и веранду

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Тюменцы голосованием выберут лучшие летние кафе города. Конкурс проводит департамент потребительского рынка Тюмени с целью создания для горожан благоприятных условий в сфере услуг общественного питания.

"Прошлый год, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, помог горожанам совершенно по-новому оценить эту сферу услуг, - рассказала директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина. – В городе работало ровно сто летних кафе – веранд и террас - в тот период, когда работа стационарных заведений была ограничена".

Напомним, что запрет на работу предприятий общепита в стационарных помещениях действовал на территории области с 28 марта по 3 августа 2020 года. Около 70% представителей этого бизнеса в Тюмени стали работать на вынос и доставку, исключив обслуживание посетителей в помещениях. При этом открытые около стационарных кафе и ресторанов летние веранды пользовались у тюменцев большой популярностью.

Особенность 2021 года в том, что предприятия получают возможность открыть летние веранды и кафе без оформления отношений аренды. Как отметила Елена Еремина, это значит, что у предприятий, имеющих прилегающую к стационарному объекту общепита территорию, не возникнет новых обременений или платежей.

"И с помощью этого конкурса нам хотелось бы увидеть, как нам удастся украсить наш город с открытием таких объектов", - подчеркнула она.

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

В рамках конкурса на портале "Тюмень - наш дом" пройдет онлайн-голосование в номинациях "Любимое летнее кафе" и "Любимое место для встреч". Подведение итогов и награждение победителей будет приурочено к празднованию 435-летия со дня рождения Тюмени.

Критерии оценки участников – оригинальность тематического и дизайнерского оформления, обеспечение соответствия стилистике здания и внешнему архитектурно-художественному облику города.

Будет также учитываться использование в оформлении интерьера исторических сюжетов: картин, фотографий, газетных статей, связанных с историей основания и развития Тюмени. Будут обращено внимание и на использование в интерьерах, вывесках и предметах сервировки тюменского бренда "Город, где начитается путь" и туристского бренда Тюменской области "Visit Tyumen".

Обратят внимание и на организацию комфортного пребывания посетителей: детской игровой зоны, тематических мероприятии и других дополнительных услуги, например, Wi-Fi, подзарядка гаджетов, парковка велосипедов и т.д.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 апреля до 1 июля. Награждение победителей пройдет с 24 по 31 июля.

Николай Ступников