Тюменских инженеров и руководителей стартапов ждут на хакатоне в Екатеринбурге

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Технологических предпринимателей, инженеров, команды стартапов и студентов из Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга ждут на хакатоне в столице Урала 15-16 апреля.

Мероприятие пройдет в рамках программы TechChallenge, организатором выступают Уральский промышленный кластер и отраслевой акселератор Росатома совместно с некоммерческим партнерством содействия посевному финансированию "Бизнес-ангелы Урала".

Участники хакатона попробуют решить актуальные задачи нескольких предприятий, презентуют решения экспертному жюри, поборются за грант в 100 тыс. рублей для доработки решения и оформления его в полноценный проект, возможность отбора в отраслевой акселератор ГК "Росатом", смогут сделать пилотный проект с предприятием, получить возможность внедрения своих решений на предприятиях, а также привлечь инвестиции от партнеров программы TechCallenge.

Подать заявку можно до 14 апреля 2021 года на электронный адрес ratmanov.baur@gmail.com (в заявке указать имя и фамилию, телефон, город, место работы/учебы), сообщают в Альянсе СО НКО Тюменской области.