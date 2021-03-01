Михаил Мельцер: пандемия заставила НКО искать новые форматы работы

| Фото: скриншот с выпуска "Россия читает" | Фото: скриншот с выпуска "Россия читает"

Пандемия заставила некоммерческие организации прибегнуть к новым форматам работы и технологиям. Об этом рассказал председатель Совета тюменского регионального общественного движения "Альянс социально ориентированных НКО" Михаил Мельцер в беседе с автором проекта "Россия читает" Алексеем Нелаевым в пространстве "Точка кипения – Тюмень" 31 марта.

2020 год, по словам Михаила Мельцера, выдался для общественников переломным.

"С одной стороны НКО вышли из зоны комфорта, с другой стороны вынуждены были применять новые форматы, технологии и идти по пути социальных инноваций. Привычный формат работы сильно поменялся. На мой взгляд, это изменит сектор в плане оперативности, в стратегическом плане точно", – сказал он.

Как отметил Михаил Мельцер, многие общественники не смогли реализовать проекты, которые задумали ранее. Поскольку некоторые были грантовыми, НКО оказались в сложной ситуации, связанной с невыполнением обязательств. Пришлось стремительно менять форматы работы.

"Так, один из наших хороших проектов "Мой выбор", предполагающий серию игр по социальной настольной игре, весной прошлого года оказался под угрозой полного срыва. Мы должны были дать ему старт, но в регионе ввели ограничения в связи с коронавирусной инфекцией. Если бы мы действовали традиционными методами, то пришлось бы отложить реализацию. За месяц смогли переформатировать игру – она приобрела формат многопользовательской браузерной игры, которая впоследствии заинтересовала людей от Калининграда до Владивостока. Сейчас она активно используется коллегами-общественниками в Казахстане. Ранее мы бы не рискнули замахивается на создание компьютерной игры", – поделился он.

Что касается помощи нуждающимся в период пандемии, общественные организации показали себя хорошо. По мнению Мельцера, сектор НКО оказал сильное влияние на поддержку людей в сложный период.

"Все знают об акции "Мы вместе", которая объединяла десятки тысяч волонтеров. Только у нас в реестре организаций, которые участвовали в этой акции, числятся более четырехсот таких объединений. И это только те, которые внесены в реестр. На самом деле практически каждая организация участвовала в этом процессе", – сказал он.

Инна Пахомова